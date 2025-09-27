Traghetto per Ischia si ferma per black out al largo di Mergellina
Un traghetto della Caremar salpato intorno alle 17.30 da Calata Porta di Massa e diretto a Ischia via Procida si è fermato improvvisamente al largo di Mergellina. Si tratta del Driade della Caremar, con a bordo circa 80 persone, tra equipaggio e passeggeri, e alcuni veicoli. Da quanto si apprende. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
