Traghetto in avaria nel Golfo di Napoli | black out a bordo trainato nel porto

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guasto a bordo del traghetto Driade della Caremar, diretto da Napoli ad Ischia e Procida; è stato trainato con un rimorchiatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: traghetto - avaria

traghetto avaria golfo napoliNapoli, nave Caremar in avaria davanti al porto a causa di un Black out - Una nave traghetto partita da Napoli e diretta ad Ischia è ferma da diversi minuti al largo di Mergellina per una avaria. Segnala msn.com

traghetto avaria golfo napoliNave in avaria tra Napoli e Ischia: costretta a rientrare in porto - Blackout elettrico per la Driade di Caremar, a bordo 66 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio. Da napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Traghetto Avaria Golfo Napoli