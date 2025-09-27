Traghetto in avaria nel Golfo di Napoli | black out a bordo trainato nel porto
Guasto a bordo del traghetto Driade della Caremar, diretto da Napoli ad Ischia e Procida; è stato trainato con un rimorchiatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: traghetto - avaria
TARANTO - Il “Traghetto all’amianto” è in porto: scatta l’allerta sicurezza. La nave Drea è attraccata questa notte nel porto ionico dopo un’improvvisa emergenza tecnica e il peggioramento delle condizioni meteo. Una sosta che, assicurano le autorità, - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, nave Caremar in avaria davanti al porto a causa di un Black out - Una nave traghetto partita da Napoli e diretta ad Ischia è ferma da diversi minuti al largo di Mergellina per una avaria. Segnala msn.com
Nave in avaria tra Napoli e Ischia: costretta a rientrare in porto - Blackout elettrico per la Driade di Caremar, a bordo 66 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio. Da napoli.repubblica.it