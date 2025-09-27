Tragedia sulle Rive un canottiere ha perso la vita

Un canottiere classe 1975, non residente a Trieste, è morto questo pomeriggio – poco prima delle 18 –mentre si trovava sulla sua imbarcazione, nello specchio di mare che guarda alle Rive. L'uomo stava vogando, impegnato in una manifestazione sportiva, quando è stato colto da un arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

