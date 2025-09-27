Tragedia sul lavoro a Torino di Sangro | due indagati per la morte di Rosario Di Palma

Chietitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono due indagati per la morte di Rosario Di Palma, il carrellista 51enne deceduto sul posto di lavoro nella notte del 23 settembre alla Prima Eastern di Torino di Sangro, travolto da un sacco di iuta contenente una tonnellata di materiale plastico.La procura di Vasto avrebbe iscritto sul. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tragedia - lavoro

Ennesima tragedia sul posto di lavoro: operaio muore per un malore mentre lavora sulla ferrovia

Roma, tragedia sul lavoro a Ponte Lungo: muore operaio 61enne

Ennesima tragedia sul posto di lavoro: operaio muore per un malore mentre lavora sulla ferrovia

TRAGEDIA SUL LAVORO A TORINO DI SANGRO: OPERAIO MORTO SCHIACCIATO DA BALLA POLIMERI - CHIETI – Un uomo di 52 anni di Vasto, Rosario Di Palma, è morto la notte scorsa a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri. Si legge su abruzzoweb.it

tragedia lavoro torino sangroTorino di Sangro. Schiacciato da una balla da una tonnellata, muore operaio 51enne di Vasto - La scorsa notte, intorno all’una, un operaio di 51 anni è morto all’interno della Prima Eastern Spa, azienda situata in contrada Carriera a Torino di Sangro (Ch). Secondo abruzzolive.tv

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Lavoro Torino Sangro