Tragedia sul lavoro a Torino di Sangro | due indagati per la morte di Rosario Di Palma
Ci sono due indagati per la morte di Rosario Di Palma, il carrellista 51enne deceduto sul posto di lavoro nella notte del 23 settembre alla Prima Eastern di Torino di Sangro, travolto da un sacco di iuta contenente una tonnellata di materiale plastico.La procura di Vasto avrebbe iscritto sul. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Ennesima tragedia sul lavoro a Napoli, morto un operaio. Antonio Maione aveva 55 anni, è precipitato questa mattina da una scala nel quartiere Chiaia, è deceduto in serata all'Ospedale San Giovanni Bosco
TRAGEDIA SUL LAVORO A TORINO DI SANGRO: OPERAIO MORTO SCHIACCIATO DA BALLA POLIMERI - CHIETI – Un uomo di 52 anni di Vasto, Rosario Di Palma, è morto la notte scorsa a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri. Si legge su abruzzoweb.it
Torino di Sangro. Schiacciato da una balla da una tonnellata, muore operaio 51enne di Vasto - La scorsa notte, intorno all’una, un operaio di 51 anni è morto all’interno della Prima Eastern Spa, azienda situata in contrada Carriera a Torino di Sangro (Ch). Secondo abruzzolive.tv