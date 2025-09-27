Tragedia sfiorata a Palermo crolla un cornicione della chiesa di Santa Ninfa | ferita una turista

Feedpress.me | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È crollato la scorsa sera parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda a Palermo. La pioggia abbondante di questi giorni ha provocato danni all’edificio. I calcinacci caduti per strada hanno ferito una turista di 62 anni trasportata all’ospedale Policlinico dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile comunale e gli agenti della polizia municipale.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

tragedia sfiorata a palermo crolla un cornicione della chiesa di santa ninfa ferita una turista

© Feedpress.me - Tragedia sfiorata a Palermo, crolla un cornicione della chiesa di Santa Ninfa: ferita una turista

In questa notizia si parla di: tragedia - sfiorata

Palinuro, sfiorata la tragedia in mare: madre e figlio salvati dai bagnini nonostante la bandiera rossa

Paura al concerto dell’amatissima cantante: la tragedia sfiorata

Drammatico incidente, auto finisce in un giardino: tragedia sfiorata

tragedia sfiorata palermo crollaTragedia sfiorata a Palermo, crolla un cornicione della chiesa di Santa Ninfa: ferita una turista - È crollato la scorsa sera parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda a Palermo . Scrive gazzettadelsud.it

tragedia sfiorata palermo crollaTragedia sfiorata a Lamezia, crolla la facciata di un palazzo. Evacuate otto famiglie - Nei pressi dell'edificio c'erano dei lavori in corso, tra le possibili cause un errore durante gli scavi ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Sfiorata Palermo Crolla