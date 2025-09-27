Tragedia sfiorata a Palermo crolla un cornicione della chiesa di Santa Ninfa | ferita una turista

È crollato la scorsa sera parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda a Palermo. La pioggia abbondante di questi giorni ha provocato danni all’edificio. I calcinacci caduti per strada hanno ferito una turista di 62 anni trasportata all’ospedale Policlinico dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile comunale e gli agenti della polizia municipale.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

