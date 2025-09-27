Tragedia al porto | trovato cadavere in mare
Tragedia al porto di Civitavecchia. Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in mare. L'allarme è scattato nella zona della banchina 10 dello scalo marittimo del comune portuale della provincia di Roma.Cadavere al portoÈ stata la polizia di frontiera insieme all'autorità portuale a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: tragedia - porto
Tragedia in porto, turista travolta da un pullman muore in ospedale: ferito il marito
Tragedia a Porto Cervo. Falciata sulle strisce dal suv. Al volante manager tedesca
Morto Jorge Costa: tragedia al centro sportivo del Porto, la leggenda del club scompare a 53 anni
- Tragedia immane - Milton De Melo si era trasferito a Porto Viro a giugno scorso. Ieri sera lungo la Romea ha trovato la morte #incidentestradale #stataleromea #tagliodipo - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia in #spiaggia a Porto Sant'Elpidio: trovato il cadavere di un uomo, indagini su cause del decesso e identità - X Vai su X
Giallo a Civitavecchia, cadavere alla deriva nel porto: potrebbe essere un surfista disperso - Si tratterebbe del corpo di un uomo trascinato dalle forti correnti marine: indagini in corso per identificarlo. Da fanpage.it
Tragedia in spiaggia a Porto Sant'Elpidio: trovato il cadavere di un uomo, indagini su cause del decesso e identità - Tragedia in spiaggia a Porto Sant'Elpidio, dove questa mattina un uomo è stato trovato senza vita. Riporta corriereadriatico.it