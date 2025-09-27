Tragedia a Treviso perde la vita in un incidente dopo essere fuggito al posto di blocco

AGI - Un 27enne residente a Treviso è morto oggi pomeriggio intorno alle 18 a Castelfranco Veneto (Treviso) dopo essersi schiantato con la sua auto al termine di un inseguimento con i carabinieri. Alla guida del mezzo c'era un 27enne originario di Mantova e residente in Toscana, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso al Pronto Soccorso dell'ospedale di Treviso. L'auto, poco prima, era transitata a forte velocità e commettendo diverse violazioni al codice della strada di fronte ad un'auto dei carabinieri di Castelfranco che aveva tentato di inseguirla per poi trovarsi di fronte alla fuoriuscita già avvenuta. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tragedia a Treviso, perde la vita in un incidente dopo essere fuggito al posto di blocco

