Tappa di avvicinamento alla manifestazione pubblica “Fermare Pedemontana per riprogettare insieme una nuova Brianza”, in calendario sabato 4 ottobre in piazza Giardini della stazione a Monza. Il comitato di quartiere Sant’Albino ha chiamato il consigliere provinciale Francesco Facciuto per spiegare le coordinate generali, i risvolti ambientali e gli errori dell’impianto progettuale di Pedemontana. Sono intervenuti molti rappresentanti dei venti comitati di quartiere perché il progetto impatta tutta la Brianza. In particolare per Monza, Pedemontana a Nord, con il progetto Tratta D Breve, prevede un peduncolo che si collega con la rotonda di Arcore, passa accanto alla Rovagnati e prosegue verso viale delle industrie, arteria già trafficata che subirà un ulteriore sovraccarico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Traffico fuori controllo". La futura autostrada fa paura anche a Monza

