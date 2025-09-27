Tradimento replica puntate 26 settembre 2025 in streaming | Video Mediaset

Triplo appuntamento oggi – venerdì 26 settembre – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi serali trasmessi su Canale 5 in replica streaming. Guzide affronta Sezai e gli dice di aver scoperto che Kadriye è la madre di Kahraman. Selin, alla notizia della morte di sua sorella, mette a soqquadro la cella del carcere. Yesim e Umit hanno un colloquio per un lavoro, ma il cliente, un uomo viscido, si rivela interessato solo a Yesim: Umit dà in escandescenze e lo aggredisce. Mualla vuole a tutti i costi cercare di riportare Berhan a casa, ma Oylum le mostra un video dove dichiara che il bambino è figlio di Tolga e minaccia di mostrarlo a tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

