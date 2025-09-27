Tra i fan degli Enhypen per rubare dalle borse tre donne arrestate in Galleria a Milano

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre donne sono state arrestate per furto in Galleria Vittorio Emanuele: hanno rubato una pochette nella calca per la presenza della band sudcoreana Enhypen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: enhypen - rubare

Si confondono tra i fan della K-pop band Enhypen (ospite di Prada) per rubare borsette

fan enhypen rubare borseTra i fan degli Enhypen per rubare dalle borse, tre donne arrestate in Galleria a Milano - Tre donne sono state arrestate per furto in Galleria Vittorio Emanuele: hanno rubato una pochette nella calca per la presenza della band sudcoreana Enhypen ... Riporta fanpage.it

fan enhypen rubare borseSi confondono tra i fan della band di K-pop Enhypen in Galleria per rubare dalle borse: fermate - pop coreano, gli Enhypen, ospiti della boutique di Prada per la Milano Fashion Week. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fan Enhypen Rubare Borse