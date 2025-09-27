Tra i fan degli Enhypen per rubare dalle borse tre donne arrestate in Galleria a Milano
Tre donne sono state arrestate per furto in Galleria Vittorio Emanuele: hanno rubato una pochette nella calca per la presenza della band sudcoreana Enhypen. 🔗 Leggi su Fanpage.it
pop coreano, gli Enhypen, ospiti della boutique di Prada per la Milano Fashion Week.