Tra assenze e recuperi l’Avellino affronta l’Entella con occhi di chi non può perdere

Today.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 26 settembre 2025 – Alle ore 15 di oggi, l’Avellino affronterà in casa la Virtus Entella, allo stadio Partenio-Lombardi, in una partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 202526. Non sarà, né può esserlo, un incontro di mera routine: entrambe le squadre sono. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assenze - recuperi

Cerca Video su questo argomento: Assenze Recuperi L8217avellino Affronta