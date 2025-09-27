Tra assenze e recuperi l’Avellino affronta l’Entella con occhi di chi non può perdere
Avellino, 26 settembre 2025 – Alle ore 15 di oggi, l’Avellino affronterà in casa la Virtus Entella, allo stadio Partenio-Lombardi, in una partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 202526. Non sarà, né può esserlo, un incontro di mera routine: entrambe le squadre sono. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: assenze - recuperi
Le assenze ed il recupero di Martella. Le parole di Fabio Liverani alla vigilia - facebook.com Vai su Facebook
Maturità, problemi di salute e numerose assenze giustificate non bastano a evitare la bocciatura dell’alunna. Genitori fanno ricorso al TAR, ma lo perdono. I giudici: “Irrilevanti i mancati corsi di recupero” - X Vai su X