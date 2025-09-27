Touchdown Mr President il libro su sport e politica negli Usa

Roma, 27 set. (askanews) – Mai così uniti come negli Stati Uniti d’America: sport e politica sono da sempre legati in quella che l’inno nazionale definisce The Land of the Free and the Home of the Brave. Libertà e coraggio in primo piano, insieme a sport e passione. Sin dall’inizio: George Washington, amante di caccia e nuoto, apre la lunga serie di presidenti sportivi che animeranno politica e campi da baseball e soccer, green e basketball court. Si intitola “Touchdown Mr. President!”, il libro di Valentina Clemente e Dario Ricci (per la casa editrice Lab Dfg), dove si susseguono le storie, le passioni e le strategie sportive di John Fitzgerald Kennedy, Franklin D. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

