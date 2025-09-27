Totti compie 49 anni gli auguri della Roma | Buon compleanno Capitano

Quella odierna, 27 settembre, è una data speciale per tutti i tifosi della Roma. Infatti, l’eterno capitano Francesco Totti compie oggi 49 anni. Leggenda assoluta del calcio italiano e mondiale, autore di 250 gol in Serie A (secondo nella classifica all-time) e 307 considerando anche le coppe con la maglia giallorossa, in 786 presenze complessive. Totti ha guidato la Roma nella vittoria dello storico terzo Scudetto nella stagione 20002001, conquistando da protagonista anche il Mondiale con l’Italia nel 2006. A livello individuale, vanta una Scarpa d’Oro con 26 reti al termine dell’annata 20062007. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

