Tottenham v Wolverhampton – line -up statistiche e anteprima

2025-09-26 19:00:00 Breaking news: Anteprima della partita per i lupi Tottenham v. Il terzo si incontra il fondo in Premier League questo fine settimana mentre il Tottenham ospita i lupi allo stadio del Tottenham Hotspur di sabato sera. Entrambe le parti hanno raccolto grandi vittorie nell’azione della Coppa Carabao infrasettimanale. Spurs ha spedito comodamente Doncaster Rovers, mentre Wolves ha guadagnato una spinta tanto necessaria eliminando Everton dalla competizione. Thomas Frank ha guidato Spurs a tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni, con l’ultimo campionato che ha girato una vivace pareggio per 2-2 a Brighton. 🔗 Leggi su Justcalcio.com