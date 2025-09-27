Toscana Tomasi cresciuto di 10 punti in un mese e mezzo I gufi che sperano nei sondaggi sono avvertiti…

Sembra una sorta di tormentone: “I sondaggi in Toscana vi danno in svantaggio”. Non c’è uscita pubblica del candidato alla presidenza della Regione del centrodestra, Alessandro Tomasi, in cui il tema non gli venga sottoposto dai gironalisti. E non c’è risposta in cui non ricordi che, se si fosse trattato di dar retta ai sondaggi, lui non sarebbe diventato sindaco di Pistoia e FdI non avrebbe compiuto quel percorso che l’ha portato alla guida del Paese. È successo nuovamente in occasione dell’evento “Oltre il tetto di cristallo. Il lavoro delle donne”, promosso dal Dipartimento coordinamento enti locali di FdI e in corso a Firenze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Toscana, Tomasi cresciuto di 10 punti in un mese e mezzo. I gufi che sperano nei sondaggi sono avvertiti…

