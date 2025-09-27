Torta di compleanno con sfregio al sindaco Mpa | Episodio profondamente irrispettoso
“Esprimiamo solidarietà nei confronti del sindaco di Catania Enrico Trantino e condanniamo come profondamente irrispettoso l'episodio verificatosi all'interno di un locale pubblico in cui è stata servita una torna di compleanno con la rappresentazione del volto del primo cittadino, poi tagliato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: torta - compleanno
Giorgia, torta e dolce dedica per il compleanno del suo Emanuel Lo
Emanuel Lo festeggia 46 anni: la dedica di Giorgia e il video della torta per il suo compleanno
Il compleanno di Jennifer Lopez: festeggia i 56 anni con la schiena nuda (e una torta a tre piani)
Torta scenografica per il 2° compleanno di Adriana! : Ricordatevi che tutte le nostre torte a tema sono realizzate su ordinazione, esclusivamente secondo i desideri dei nostri clienti. Volete celebrare un’occasione speciale con una torta Vai su Facebook
Torta di compleanno con la sciabolata nella faccia del sindaco di Catania - Il video già analizzato dalla polizia postale. Si legge su lasicilia.it
Festa di compleanno con torta “provocatoria”: sul dolce il volto di Enrico Trantino trafitto da una sciabola - Parole dure anche dall’eurodeputato Ruggero Razza: «La faccia del sindaco di Catania su una torta, messa là per essere infilzata a coltellate. Scrive cataniaoggi.it