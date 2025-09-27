Torta con il volto del sindaco Trantino tagliata con una spada il video rimosso e i messaggi di solidarietà

Una torta di compleanno con tanto di candeline su cui è impresso il volto del sindaco di Catania, Enrico Trantino, che il festeggiato infilza con una spada. Il tutto ripreso dai partecipanti alla festa con in sottofondo le note di “tanti auguri a te” e gli insulti al primo cittadino. Il video è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

