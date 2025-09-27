Torre Syre Axa si difende | Nessuna lottizzazione abusiva Diritto al panorama? Non esiste
Milano, 27 settembre 2025 – “Mi sembra che da un anno e mezzo, a Milano, ci sia una situazione generale di caccia alle streghe, in cui qualsiasi progetto residenziale viene additato come abusivo o illegale”. Parole di Francesco Rovere, senior development manager di Axa Im Alts, che gestisce per conto dei propri clienti “Syre - New Living a San Siro“, una torre di 22 piani (i lavori si concluderanno ad aprile) e un edificio in linea di 6 piani affacciati su via dei Rospigliosi, a pochi passi dallo stadio Meazza, progetto dello Studio Marco Piva. Un intervento edilizio finito nel mirino della Procura lo scorso 15 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
