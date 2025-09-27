Torre del Greco maxi operazione dei carabinieri | arresti droga e un’arma letale sequestrata

Notte di controlli straordinari a Torre del Greco, dove i carabinieri della Compagnia locale, con il supporto del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno condotto una vasta operazione di prevenzione e contrasto ai reati. Durante l’attività è stato arrestato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Maxi operazione dei carabinieri: scoperta anche un'arma dal potenziale micidiale - Torre del Greco: maxi operazione antidroga dei carabinieri, scoperta anche un'arma dal potenziale micidiale...

Torre del Greco, un tirapugni con coltello a scatto: sequestrata arma micidiale - Nella notte i carabinieri hanno portato a termine anche un'operazione antidroga: è stato arrestato il 58enne Giorgio Specchio Mazzullo, originario di San Giorgio a Cremano, già noto alle forze ...

