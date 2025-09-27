Torre del Greco maxi operazione dei carabinieri | arresti droga e un’arma letale sequestrata
Notte di controlli straordinari a Torre del Greco, dove i carabinieri della Compagnia locale, con il supporto del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno condotto una vasta operazione di prevenzione e contrasto ai reati. Durante l’attività è stato arrestato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: torre - greco
Maxi Controlli della Polizia a Torre del Greco: 170 Persone Identificate e 10 Veicoli Bloccati
Scontri tra ultras a Torre del Greco: 22 misure cautelari per la rissa del 26 gennaio
Guerriglia tra tifosi a Torre del Greco: 22 misure cautelari eseguite dalla Polizia
Under 19 Gold C.Ester S.Michele 79 S.Torre Greco 62 Il Centro Ester Inizia con il verso giusto, un gruppo solido tutti a referto e tutti protagonisti . Mennillo 8 - Narducci 3 - Pirolo 5 - Cutolo 18 - Perfetto 1 - Ricciardi 3 - Rossi 6 - Fontanella 8 - Esposito G 14 Vai su Facebook
Maxi operazione dei carabinieri: scoperta anche un'arma dal potenziale micidiale - Torre del Greco: maxi operazione antidroga dei carabinieri, scoperta anche un’arma dal potenziale micidiale... Secondo msn.com
Torre del Greco, un tirapugni con coltello a scatto: sequestrata arma micidiale - Nella notte i carabinieri hanno portato a termine anche un’operazione antidroga: è stato arrestato il 58enne Giorgio Specchio Mazzullo, originario di San Giorgio a Cremano, già noto alle forze ... Lo riporta napoli.repubblica.it