Torre del Greco | maxi operazione antidroga dei Carabinieri scoperta anche un’arma dal potenziale micidiale

Torre del Greco, droga in casa e armi illegali: arrestato 58enne, sequestrato tirapugni con lama. Questa notte a Torre del Greco i militari della locale Compagnia con il supporto dei colleghi del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno effettuato un’ampia operazione di controllo del territorio. Durante il servizio, è stato arrestato il 58enne G. S. M., già noto alle forze dell’ordine e sorpreso in flagranza mentre cedeva stupefacente all’interno della propria abitazione. Le perquisizioni hanno consentito di sequestrare oltre 37 grammi di hashish, strumenti per il confezionamento e più di 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it