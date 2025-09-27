Torre del Greco | maxi operazione antidroga dei Carabinieri scoperta anche un’arma dal potenziale micidiale
Torre del Greco, droga in casa e armi illegali: arrestato 58enne, sequestrato tirapugni con lama. Questa notte a Torre del Greco i militari della locale Compagnia con il supporto dei colleghi del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno effettuato un’ampia operazione di controllo del territorio. Durante il servizio, è stato arrestato il 58enne G. S. M., già noto alle forze dell’ordine e sorpreso in flagranza mentre cedeva stupefacente all’interno della propria abitazione. Le perquisizioni hanno consentito di sequestrare oltre 37 grammi di hashish, strumenti per il confezionamento e più di 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Torre del Greco, maxi-controlli dei carabinieri: droga sequestrata, un arresto e un’arma micidiale trovata in strada - Una notte di controlli serrati a Torre del Greco ha portato a un bilancio pesante: droga sequestrata, un arresto in flagranza, diverse denunce e la scoperta di un’arma dal potenziale letale. Riporta agro24.it
Blitz antidroga: arresti e un’arma micidiale sequestrata - Trovato un tirapugni modificato con una lama a scatto da 9 centimetri, in possesso di un 23enne Maxi operazione dei carabinieri a Torre del Greco, con il supporto del Reggimento Campania e dei cinofil ... Lo riporta napolitoday.it