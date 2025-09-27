Torniamo indietro | tensioni e divisioni a bordo della Flotilla dopo le dichiarazioni di Mattarella
La Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria internazionale che punta a raggiungere Gaza per chiedere la fine del blocco imposto da Israele, attraversa ore di grande incertezza e tensione. Nelle ultime ventiquattro ore, a bordo delle navi si sono susseguite accese discussioni e riunioni prolungate che hanno portato a una rottura tra i partecipanti. Circa venti attivisti, tra cui molti italiani, hanno scelto di lasciare la spedizione, citando ragioni di stanchezza, timori per la sicurezza o divergenze politiche rispetto alla strategia adottata dal comitato direttivo. L’ultimo confronto ha messo in luce due anime distinte del movimento: da una parte chi considera la missione già un successo in termini di visibilità e sensibilizzazione internazionale sulla crisi nella Striscia di Gaza; dall’altra, chi teme gravi rischi per l’incolumità degli equipaggi, specie dopo le recenti segnalazioni di possibili attacchi imminenti e le prese di posizione delle autorità israeliane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
