Torniamo indietro Flotilla é caos dopo le parole di Mattarella | cosa succede

– La Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria internazionale che punta a raggiungere Gaza per chiedere la fine del blocco imposto da Israele, attraversa ore di grande incertezza e tensione. Nelle ultime ventiquattro ore, a bordo delle navi si sono susseguite accese discussioni e riunioni prolungate che hanno portato a una rottura tra i partecipanti. Circa venti attivisti, tra cui molti italiani, hanno scelto di lasciare la spedizione, citando ragioni di stanchezza, timori per la sicurezza o divergenze politiche rispetto alla strategia adottata dal comitato direttivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

