Torniamo indietro Flotilla è caos a bordo dopo le parole di Mattarella | cosa sta succedendo
Un’altra giornata ad alta tensione per la Global Sumud Flotilla, la missione civile internazionale diretta verso Gaza per chiedere la fine del blocco israeliano. Stavolta, però, il clima teso non è dovuto alle minacce esterne, ma a una frattura interna tra i partecipanti. Dopo ore di chat roventi, discussioni e riunioni fiume, una ventina di attivisti ha deciso di abbandonare la spedizione. Circa la metà di loro sono italiani. Alla base della decisione, motivazioni diverse: stanchezza, paura o disaccordo politico con la linea scelta dal direttivo centrale della Flotilla. Le recenti segnalazioni di possibili attacchi imminenti hanno riacceso il dibattito tra chi vuole continuare a ogni costo e chi invece invita alla prudenza, valutando anche la mediazione proposta dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: torniamo - indietro
Elisa a San Siro per la prima volta su Canale 5: “Torniamo indietro nel tempo”
Katz: “Gaza sta bruciando, usiamo pugno di ferro e non torniamo indietro”
Katz: "Gaza sta bruciando, non torniamo indietro". Hamas: "Netanyahu ha piena responsabilità ostaggi"
Welcome back anni ‘80! Al Junior Village Roma torniamo indietro nel tempo con ottimo cibo , animazione a tema , sfide , giochi, dj set , disco ‘80, balli di gruppo e il nostro immancabile schiuma party. Vieni a rivivere gli intramontabili anni ‘80. Prenota il tuo ta - facebook.com Vai su Facebook
Katz: "Gaza sta bruciando, usiamo pugno di ferro e non torniamo indietro" - X Vai su X
Sapienza, tornano le tendopoli. Studenti in presidio per la Global Sumud Flotilla - Stavolta non per protestare contro il caro affitti e la precarietà abitativa dei fuori sede a Roma, ma per lanciare un ... Scrive romatoday.it