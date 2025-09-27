Un’altra giornata ad alta tensione per la Global Sumud Flotilla, la missione civile internazionale diretta verso Gaza per chiedere la fine del blocco israeliano. Stavolta, però, il clima teso non è dovuto alle minacce esterne, ma a una frattura interna tra i partecipanti. Dopo ore di chat roventi, discussioni e riunioni fiume, una ventina di attivisti ha deciso di abbandonare la spedizione. Circa la metà di loro sono italiani. Alla base della decisione, motivazioni diverse: stanchezza, paura o disaccordo politico con la linea scelta dal direttivo centrale della Flotilla. Le recenti segnalazioni di possibili attacchi imminenti hanno riacceso il dibattito tra chi vuole continuare a ogni costo e chi invece invita alla prudenza, valutando anche la mediazione proposta dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Torniamo indietro". Flotilla, è caos a bordo dopo le parole di Mattarella: cosa sta succedendo