Torneo Paolo Cois la Domotek gioca in Sardegna | prevista la diretta streaming
Il palazzetto dello sport di via Giotto a Sarroch si prepara a vivere il suo giorno più intenso. Oggi, sabato 27 settembre, va in scena la giornata delle semifinali della seconda edizione del Torneo Paolo Cois.Si inizia alle ore 17 con la sfida tra Cus Cagliari e Mantova. A seguire, alle ore 19. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: torneo - paolo
Torna il Torneo della Legalità "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino"
Torneo della legalità "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino": un successo di sport e impegno civile
Il Real Madrid vince il torneo di calcio intitolato a Paolo Rossi
Risultati di questa settimana Cat. 2008: San Paolo-Arcetana 3-2 ?Toni A. ?Garuti G. ?Lanzi F. Cat. 2009: Mirandolese-San Paolo 7-0 Cat. 2010: Fiorano-San Paolo 9-1 ?Tommasini Cat. 2013: Torneo di cognento San Paolo-Cognentese 1-2 ?Cas - facebook.com Vai su Facebook
Memorial Paolo Rossi, Odifax Di Pede premiato dagli organizzatori come MVP del torneo - X Vai su X
Torneo Paolo Cois: la Domotek gioca in Sardegna, prevista la diretta streaming - Oggi, sabato 27 settembre 2025, va in scena la giornata delle semifinali della seconda edizione del Tor ... Riporta reggiotv.it
Volley: Torneo Cois, in campo la Domotek Reggio Calabria - A seguire, alle ore 19, scende in campo la Domotek Volley Reggio Calabria, sul campo dei padroni di casa dei Sarroch. Secondo citynow.it