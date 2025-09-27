Tornano i maestri dell’acquerello È scontro politico sulla mostra

Dopo tre anni, l’acquerello torna a colorare gli spazi del Serrone della Reggia di Monza. Dal 4 ottobre al 9 novembre, le sale ospiteranno la Mostra internazionale dell’acquerello, dal titolo “ Lacus Memoriae-Il segno dell’acqua tra memoria e creazione ”, ottava tappa del progetto culturale Poikile dedicato alla rinascita dell’arte figurativa. Una rassegna che non coincide con quella che fu “Monza in acquerello” (2018-2022), ma ne rievoca lo spirito e la dimensione sovraterritoriale. Un ritorno che fa riemergere, inevitabilmente, lo scontro politico già consumatosi in Consiglio comunale tra l’ex assessore alla Cultura e oggi consigliere provinciale con delega a Turismo e Grandi eventi, Massimiliano Longo (Forza Italia) - promotore dell’iniziativa -, e l’attuale assessora comunale alla Cultura, Arianna Bettin. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

