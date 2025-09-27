R oma, 26 set. (askanews) – Esce oggi, venerdì 26 settembre su tutte le piattaforme, il nuovo singolo e il video di Cecilia Gayle, Pasito Patras per New Music Group distribuzione Ada-music. Un ritorno della Regina dei balli latino americani, che unisce il calore latino a sonorità popolari come la fisarmonica, in un crossover tra culture, generazioni e stili. Un testo diretto che parla di rinascita, energia, movimento e ci invita tutti, nessuno escluso, a ballare. Il ballo è libertà di espressione ed incontro, è l’occasione per interagire con se stessi e con gli altri, per lasciarsi andare. Pasito Patras ha una coreografia coinvolgente, ma semplice, alla portata di tutti e si candida a diventare l’anima delle feste. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Torna la Regina dei balli di gruppo Cecilia Gayle. Da “El Pam Pam” a “Pasito Patras”