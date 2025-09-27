Torna Francesca Fialdini e “Da noi. a Ruota Libera”. Ospiti Guillermo Mariotto, la Signora Coriandoli, Simone di Pasquale, Cristiana Capotondi e Vincenzo Schettini. comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita e coraggio. Nuovo appuntamento, domenica 28 settembre alle 17.20 su Rai1, con “Da noi. a Ruota Libera”, il programma di Francesca Fialdini, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. A poche ore dalla fine della prima puntata di “Ballando con le Stelle”, che quest’anno ha tra i suoi protagonisti anche Francesca Fialdini, in studio saranno presenti Guillermo Mariotto, stilista e giurato storico del varietà di Milly Carlucci, la Signora Coriandoli, anche lei concorrente dell’edizione appena iniziata e il suo ballerino Simone Di Pasquale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Torna Francesca Fialdini e “Da noi… a Ruota Libera”