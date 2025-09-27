Torino Zangrillo condanna i cortei | Non è libertà ma eversione

Paolo Zangrillo Un violento corteo di manifestanti pro-Palestina ha paralizzato ieri l’accesso all’aeroporto di Caselle, costringendo passeggeri e famiglie a percorrere a piedi l’ultimo tratto di strada, mentre la tensione è esplosa in duri scontri con le Forze dell’Ordine. Da Torino è arrivata la ferma condanna del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che parla di “guerra allo Stato” e chiede una netta presa di distanza da ogni forma di violenza. Le accuse del ministro. In una nota diffusa nelle ore successive agli incidenti, il rappresentante di Forza Italia in Piemonte ha usato parole durissime nei confronti dei manifestanti, accusati di mascherare un disegno eversivo dietro slogan pacifisti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Torino, Zangrillo condanna i cortei: “Non è libertà, ma eversione”

