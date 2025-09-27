Torino tensioni a corteo Pro-Palestina

18.50 Scontri a Torino durante corteo Pro-Palestina: manifestanti hanno tentato di raggiungere e bloccare Aeroporto Caselle e sede Leonardo. La Polizia ha fermato la marcia con due cariche di alleggerimento ed idranti. Una persona fermata, lanci di oggetti. Ci sarebbero già dei feriti."Siete pregati di farci passare, lo chiediamo alla vostra umanità" hanno scandito i manifestanti. La Polizia ha continuato a sbarrare loro la strada,utilizzando anche idranti e lacrimogeni. Al che il corteo si è diretto verso Centro città. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it