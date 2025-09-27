Torino tensioni a corteo Pro-Palestina
18.50 Scontri a Torino durante corteo Pro-Palestina: manifestanti hanno tentato di raggiungere e bloccare Aeroporto Caselle e sede Leonardo. La Polizia ha fermato la marcia con due cariche di alleggerimento ed idranti. Una persona fermata, lanci di oggetti. Ci sarebbero già dei feriti."Siete pregati di farci passare, lo chiediamo alla vostra umanità" hanno scandito i manifestanti. La Polizia ha continuato a sbarrare loro la strada,utilizzando anche idranti e lacrimogeni. Al che il corteo si è diretto verso Centro città. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Nitto Atp Finals, Cirio mitiga le tensioni tra FITP e Roma: "Sono saldamente incardinate su Torino"
Il ministro Giuseppe Valditara visita Torino: contestazione degli studenti, tensioni con le forze dell'ordine
Proteste pro Palestina a Torino, traffico in tilt in centro per il corteo dopo le tensioni al Campus Einaudi
