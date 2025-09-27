Torino tensioni a corteo Pro-Palestina

Servizitelevideo.rai.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18.50 Scontri a Torino durante corteo Pro-Palestina: manifestanti hanno tentato di raggiungere e bloccare Aeroporto Caselle e sede Leonardo. La Polizia ha fermato la marcia con due cariche di alleggerimento ed idranti. Una persona fermata, lanci di oggetti. Ci sarebbero già dei feriti."Siete pregati di farci passare, lo chiediamo alla vostra umanità" hanno scandito i manifestanti. La Polizia ha continuato a sbarrare loro la strada,utilizzando anche idranti e lacrimogeni. Al che il corteo si è diretto verso Centro città. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torino - tensioni

Nitto Atp Finals, Cirio mitiga le tensioni tra FITP e Roma: "Sono saldamente incardinate su Torino"

Il ministro Giuseppe Valditara visita Torino: contestazione degli studenti, tensioni con le forze dell'ordine

Proteste pro Palestina a Torino, traffico in tilt in centro per il corteo dopo le tensioni al Campus Einaudi

torino tensioni corteo proTorino, tensioni al corteo pro-Palestina: la polizia carica i manifestanti - Alcune migliaia di persone hanno sfilato oggi a Torino per il corteo pro Palestina organizzato dal coordinamento "Torino per Gaza", con l'obiettivo dichiarato di raggiungere e bloccare l'aeroporto San ... Segnala ilgiornale.it

torino tensioni corteo proCorteo per Gaza a Torino, scontri tra proPal e polizia: lacrimogeni e idranti sui manifestanti diretti all'aeroporto di Caselle VIDEO - Momenti di tensione a Torino dove è in corso una manifestazione di attivisti pro Palestina. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Torino Tensioni Corteo Pro