Torino pro Pal raggiungono la pista dell’aeroporto di Caselle | Blocchiamo tutto
I manifestanti si sono scontrati con la polizia mentre tentavano di lasciare Torino in direzione dello scalo di Caselle. Prima hanno cercato di convincere gli agenti a farli passare, poi hanno iniziato a lanciare oggetti e petardi contro le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Torino, gruppo di Pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto: i manifestanti cercano forzare il blocco, scontri con la polizia - Torino, i manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire
Scontri a Torino: la polizia ferma il corteo pro Pal prima dell'aeoroporto - La manifestazione aveva il dichiarato obiettivo di raggiungere lo scalo ma è stata fermata prima dagli agenti di polizia schierati in tenuta antisommossa