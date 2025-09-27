Torino pro Pal raggiungono la pista dell’aeroporto di Caselle | Blocchiamo tutto

Ildifforme.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I manifestanti si sono scontrati con la polizia mentre tentavano di lasciare Torino in direzione dello scalo di Caselle. Prima hanno cercato di convincere gli agenti a farli passare, poi hanno iniziato a lanciare oggetti e petardi contro le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

