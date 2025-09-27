Torino pro Pal all' aeroporto | scontri con la Polizia Feriti due agenti e una decina di manifestanti Corteo verso il Salone dell' auto
Una cinquantina di manifestanti hanno raggiungo le reti di protezione dell'aeroporto. Passeggeri raggiungono lo scalo a piedi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: torino - aeroporto
