Torino Orazio figlio di Lucia Isone riceve la Borsa di Studio Alumni Honorem

Lucia Isone esprime grande orgoglio per il figlio Orazio, 21 anni, recentemente laureato in Informatica con il massimo dei voti, 110 e lode. Orazio ha inoltre ricevuto la prestigiosa Borsa di Studio Alumni Honorem al Collegio Carlo Alberto di Torino, un riconoscimento che sottolinea il suo talento e l'impegno nello studio. L'imprenditrice evidenzia come questo traguardo rappresenti non solo un motivo di vanto personale, ma anche un investimento concreto per il futuro del giovane. Orazio proseguirà la sua formazione specializzandosi come Ingegnere dei Dati al Politecnico e approfondendo contemporaneamente studi avanzati in Economia e Finanza, con l'obiettivo di intraprendere una carriera internazionale di rilievo.

