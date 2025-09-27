Torino manifestanti pro Pal diretti all' aeroporto cercano di forzare il blocco della polizia | gli agenti usano gli idranti
Alcuni di loro hanno lanciato bottiglie, grossi petardi, fumogeni e aste contro le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: torino - manifestanti
No Tav in Val di Susa, manifestanti bloccano autostrada: chiusa la Torino-Bardonecchia
Manifestanti No Tav bloccano autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia
Sciopero per Gaza, a Torino fiume di manifestanti in corso Vittorio Emanuele II
Sabato 27 settembre a Torino i manifestanti pro-Palestina annunciano un corteo verso l’aeroporto di Caselle, con possibili disagi e rafforzamento delle misure di sicurezza Vai su Facebook
Torino, manifestanti Pro Pal occupano la stazione di Porta Susa - X Vai su X
Pro Pal provano a bloccare l'aeroporto di Torino, la polizia li blocca con idranti e fumogeni. I manifestanti: «Abbiamo dieci feriti» - I manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire dalla ... Lo riporta leggo.it
Pro Pal verso l'aeroporto torinese, 'dieci feriti tra noi' - Lo riferiscono i manifestanti pro Palestina, dopo il tentativo di sfondare il cordone di polizia per arrivare da Torino all'aeroporto Sandro Pertini a Caselle. Segnala ansa.it