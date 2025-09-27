Torino manifestanti pro Pal diretti all' aeroporto cercano di forzare il blocco della polizia | gli agenti usano gli idranti

Tgcom24.mediaset.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni di loro hanno lanciato bottiglie, grossi petardi, fumogeni e aste contro le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

torino manifestanti pro pal diretti all aeroporto cercano di forzare il blocco della polizia gli agenti usano gli idranti

© Tgcom24.mediaset.it - Torino, manifestanti pro Pal diretti all'aeroporto cercano di forzare il blocco della polizia: gli agenti usano gli idranti

In questa notizia si parla di: torino - manifestanti

No Tav in Val di Susa, manifestanti bloccano autostrada: chiusa la Torino-Bardonecchia

Manifestanti No Tav bloccano autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia

Sciopero per Gaza, a Torino fiume di manifestanti in corso Vittorio Emanuele II

torino manifestanti pro palPro Pal provano a bloccare l'aeroporto di Torino, la polizia li blocca con idranti e fumogeni. I manifestanti: «Abbiamo dieci feriti» - I manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire dalla ... Lo riporta leggo.it

torino manifestanti pro palPro Pal verso l'aeroporto torinese, 'dieci feriti tra noi' - Lo riferiscono i manifestanti pro Palestina, dopo il tentativo di sfondare il cordone di polizia per arrivare da Torino all'aeroporto Sandro Pertini a Caselle. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Manifestanti Pro Pal