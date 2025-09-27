Torino la denuncia del No-Tav | L' uomo del Pd ci picchiava

Liberoquotidiano.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 1° maggio. Torino. Askatasuna. Ci sono tutti gli ingredienti per la solita giornata di piagnistei, antifascismo e lamenti stanchi. E allora torniamo indietro di qualche anno, 2019, per occuparci di quello che è successo quel mercoledì. Primo maggio come ve lo immaginate: bandiere al vento, sempre nella direzione stentata e giusta, pugni chiusi e corteo. Non può essere diversamente. L’aria frizzante che conduce all’estate è sulla pelle dei manifestanti e quindi i militanti del centro sociale torinese vogliono impossessarsi della manifestazione. Sono sul fondo del corteo così agitano il loro striscione per andare in testa in modo da colorare le prime file coi loro vessilli No Tav. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

torino la denuncia del no tav l uomo del pd ci picchiava

© Liberoquotidiano.it - Torino, la denuncia del No-Tav: "L'uomo del Pd ci picchiava"

In questa notizia si parla di: torino - denuncia

Torino Porta Nuova, l'avvocata denuncia un'aggressione: "Spintonata e insultata da un controllore"

Gaza, la denuncia di Calef e del Gruppo studi ebraici di Torino: "Fame, sete e pallottole per spingere i palestinesi a deportazione indotta"

Carceri, detenuto si è murato vivo a Torino: la denuncia dei radicali

No Tav occupano autostrada Torino-Bardonecchia. Meloni: "Atti vergonosi, saranno puniti" - Bardonecchia è stata chiusa all'altezza del cantiere dell'autoporto di San Didero dopo che i manifestanti No Tav, alcune centinaia secondo quanto si apprende, l'hanno occupata ... Riporta tg24.sky.it

No Tav occupano l’autostrada Torino-Bardonecchia, pietre e bombe carta contro la polizia in Val di Susa. Meloni: “Vergognoso, saranno puniti” - Torino, 26 luglio 2025 – Traffico nel caos in pieno esodo estivo nella città metropolitana di Torino dopo che i manifestanti No Tav hanno invaso l’autostrada per Bardonecchia. Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Torino Denuncia No Tav