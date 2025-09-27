Torino la denuncia del No-Tav | L' uomo del Pd ci picchiava

1° maggio. Torino. Askatasuna. Ci sono tutti gli ingredienti per la solita giornata di piagnistei, antifascismo e lamenti stanchi. E allora torniamo indietro di qualche anno, 2019, per occuparci di quello che è successo quel mercoledì. Primo maggio come ve lo immaginate: bandiere al vento, sempre nella direzione stentata e giusta, pugni chiusi e corteo. Non può essere diversamente. L’aria frizzante che conduce all’estate è sulla pelle dei manifestanti e quindi i militanti del centro sociale torinese vogliono impossessarsi della manifestazione. Sono sul fondo del corteo così agitano il loro striscione per andare in testa in modo da colorare le prime file coi loro vessilli No Tav. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

