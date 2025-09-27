Torino imbrattato un murale per Charlie Kirk a Parco Dora
Imbrattata a Torino un'opera dedicata a Charlie Kirk che era stata inaugurata ieri al Parco Dora nell'ambito di un festival culturale denominato 'Giovani Adulti', promosso dalla Regione Piemonte. Sull'immagine sono state realizzate con vernice spray le scritte "+ Kirk" e "Acab", e sul nome di Charlie Kirk una croce come per cancellarlo. ''Nel consiglio circoscrizionale di quello stesso quartiere la sinistra era uscita dall'aula durante il minuto di silenzio per Kirk. Ora non possono negare che questi sono i frutti della loro campagna d'odio''. Cosi' l'assessore della Regione Piemonte Maurizio Marrone, dopo la comparsa delle scritte di minaccia, con tanto di foro di proiettile simulato, sull'opera inaugurata ieri dal Festival delle periferie 'Giovani Adulti' a Parco Dora di Torino. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: torino - imbrattato
Torino, al Parco Dora inaugurato un murales per Charlie Kirk: subito imbrattato nella notte - X Vai su X
++ La Procura: "Askatasuna è un'associazione per delinquere". Impugnate le assoluzioni ++ La Procura di Torino ha deciso di presentare appello contro la sentenza emessa lo scorso marzo dal Tribunale in merito al procedimento che vede coinvolti i militanti - facebook.com Vai su Facebook
Torino, imbrattato un murale per Charlie Kirk a Parco Dora - Imbrattata a Torino un'opera dedicata a Charlie Kirk che era stata inaugurata ieri al Parco Dora nell'ambito di un festival culturale ... Si legge su iltempo.it
Charlie Kirk, al Parco Dora di Torino inaugurato un murales sull'attivista: subito imbrattato nella notte - A due settimane dalla morte dell'attivista e poche ore dal «Meloni come Kirk» a Porta Susa l'opera era stata appena presentata dall'assessore al Welfare Maurizio Marrone nell'ambito del Festival «Giov ... Segnala torino.corriere.it