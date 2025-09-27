Torino coppia minacciata con un taglierino vicino Porta Susa | due giovani inseguiti e arrestati dalla Polizia

Due giovani arrestati dalla Polizia a Torino per tentata rapina: minacciata una coppia con un taglierino vicino a Porta Susa.

