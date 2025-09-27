Torino cariche della polizia al corteo per Gaza | manifestanti diretti ad aeroporto e sede Leonardo
Scontri a Torino durante corteo pro-Palestina: manifestanti hanno tentato di raggiungere e bloccare aeroporto Caselle e sede Leonardo. La polizia ha fermato la marcia con due cariche di alleggerimento e idranti. Una persona fermata, lanci di oggetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Corteo pro Pal a Torino, cariche della polizia sui manifestanti diretti all’aeroporto di Caselle – Video
