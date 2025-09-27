Torino Baroni in conferenza | Tutte le tappe sono fondamentali in A non esistono gare facili Sul modulo…

Calcionews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, parla Baroni: «Tutte le tappe sono fondamentali, in A non esistono gare facili. Sul modulo.». Le sue dichiarazioni Marco Baroni, allenatore del Torino, introdurrà la sfida contro il Parma, valida per la quinta giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 18.30. Ecco come è andato l’incontro con la stampa nella sala . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

torino baroni in conferenza tutte le tappe sono fondamentali in a non esistono gare facili sul modulo8230

© Calcionews24.com - Torino, Baroni in conferenza: «Tutte le tappe sono fondamentali, in A non esistono gare facili. Sul modulo…»

In questa notizia si parla di: torino - baroni

Jimmy Ghione al Vip Master 2025: “Baroni grande per il mio Torino”

Torino, Biraghi: «Dobbiamo migliorare, ma è un percorso lungo! E vi dico cosa mi chiede Baroni»

Baroni Torino, Benedetti: «Lui è l’uomo giusto per regalare serenità. Ecco chi sostituirà Ricci in regia. Il Toro ha un giovane molto interessante»

torino baroni conferenza tutteTorino, Baroni in conferenza: «Tutte le tappe sono fondamentali, in A non esistono gare facili. Sul modulo…» - Ecco come è andato l’incontro con la stampa nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino: TAPPA FONDAMENTALE? Lo riporta calcionews24.com

torino baroni conferenza tutteMarco Baroni in conferenza stampa, ecco le dichiarazioni del tecnico granata alla viglia della sfida valida per la quarta di Serie A Torino Atalanta - Marco Baroni in conferenza stampa, ecco le dichiarazioni del tecnico granata alla viglia della sfida valida per la quarta di Serie A Torino Atalanta (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grand ... calcionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Torino Baroni Conferenza Tutte