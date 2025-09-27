Torino attivisti proPal raggiungono il centro | fumogeni in piazza

Ha raggiunto il centro di Torino il corteo di attivisti proPal. I manifestanti, dopo essersi allontanati dalla zona dell’aeroporto di Caselle si sono spostati verso la città scandendo slogan a sostegno della popolazione di Gaza. Una volta entrati in piazza Castello i proPal, che esibiscono bandiere palestinesi, hanno acceso alcuni fumogeni. Nel capoluogo piemontese è in corso il Salone dell’Auto 2025. Il corteo è sorvegliato dagli uomini e dai mezzi della Polizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

