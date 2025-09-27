Torino attivisti proPal raggiungono il centro | fumogeni in piazza

Lapresse.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha raggiunto il centro di Torino il corteo di attivisti proPal. I manifestanti, dopo essersi allontanati dalla zona dell’aeroporto di Caselle si sono spostati verso la città scandendo slogan a sostegno della popolazione di Gaza. Una volta entrati in piazza Castello i proPal, che esibiscono bandiere palestinesi, hanno acceso alcuni fumogeni. Nel capoluogo piemontese è in corso il Salone dell’Auto 2025. Il corteo è sorvegliato dagli uomini e dai mezzi della Polizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

torino attivisti propal raggiungono il centro fumogeni in piazza

© Lapresse.it - Torino, attivisti proPal raggiungono il centro: fumogeni in piazza

In questa notizia si parla di: torino - attivisti

“38 gradi a giugno non è caldo, è crisi climatica”: attivisti si calano dal ponte Vittorio Emanuele di Torino – Video

Torino, maxi inchiesta su manifestazioni pro Palestina: 47 indagati, custodia cautelare in carcere per 4 attivisti e domiciliari per 3

Attivisti pro Palestina bloccano i mezzi pubblici a Torino Centro, lunga colonna e pesanti disagi

Torino, attivisti proPal raggiungono il centro: fumogeni in piazza - (LaPresse) Ha raggiunto il centro di Torino il corteo di attivisti proPal. Da stream24.ilsole24ore.com

Scontri fra ProPal e polizia a Torino: “vogliamo arrecare un danno economico” - Al grido di ‘Free Palestine’ alcune migliaia di manifestanti ProPal sono partiti, nel pomeriggio odierno, in corteo da piazza Crispi, alla periferia nord di Torino con l’obiettivo di raggiungere l’aer ... Scrive strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Torino Attivisti Propal Raggiungono