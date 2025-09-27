Torino attivisti proPal raggiungono il centro | fumogeni in piazza
Ha raggiunto il centro di Torino il corteo di attivisti proPal. I manifestanti, dopo essersi allontanati dalla zona dell’aeroporto di Caselle si sono spostati verso la città scandendo slogan a sostegno della popolazione di Gaza. Una volta entrati in piazza Castello i proPal, che esibiscono bandiere palestinesi, hanno acceso alcuni fumogeni. Nel capoluogo piemontese è in corso il Salone dell’Auto 2025. Il corteo è sorvegliato dagli uomini e dai mezzi della Polizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: torino - attivisti
“38 gradi a giugno non è caldo, è crisi climatica”: attivisti si calano dal ponte Vittorio Emanuele di Torino – Video
Torino, maxi inchiesta su manifestazioni pro Palestina: 47 indagati, custodia cautelare in carcere per 4 attivisti e domiciliari per 3
Attivisti pro Palestina bloccano i mezzi pubblici a Torino Centro, lunga colonna e pesanti disagi
Torino, gli attivisti pro-Palestina bloccano il Salone dell’Auto in Piazza Castello https://lastampa.it/torino/2025/09/27/video/torino_gli_attivisti_pro-palestina_bloccano_il_salone_dellauto_in_piazza_castello-15327614/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Tg3. . A Milano, Padova, La Spezia e altre città, anche oggi migliaia di persone hanno manifestato pacificamente per la popolazione della Striscia di Gaza. Tensione a Torino, dove un gruppo di attivisti è riuscito a raggiungere l'aeroporto di Caselle. Maria Chia - facebook.com Vai su Facebook
Torino, attivisti proPal raggiungono il centro: fumogeni in piazza - (LaPresse) Ha raggiunto il centro di Torino il corteo di attivisti proPal. Da stream24.ilsole24ore.com
Scontri fra ProPal e polizia a Torino: “vogliamo arrecare un danno economico” - Al grido di ‘Free Palestine’ alcune migliaia di manifestanti ProPal sono partiti, nel pomeriggio odierno, in corteo da piazza Crispi, alla periferia nord di Torino con l’obiettivo di raggiungere l’aer ... Scrive strettoweb.com