Torino 2025 | Lepas L8 il SUV ibrido che punta all’Europa

Sbircialanotizia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’interno dell’elegante cornice torinese, Lepas ha scelto di presentarsi al pubblico europeo con un esordio carico di aspettative: l’arrivo del SUV plug-in Lepas L8, manifesto di stile, efficienza e tecnologia che ambisce a ridefinire i canoni dell’automotive premium contemporaneo. Il debutto torinese che accende i riflettori La passerella del Salone Auto Torino 2025 rappresenta, da . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

torino 2025 lepas l8 il suv ibrido che punta all8217europa

© Sbircialanotizia.it - Torino 2025: Lepas L8, il SUV ibrido che punta all’Europa

In questa notizia si parla di: torino - lepas

A Torino debutto europeo per Lepas, lancia la Super Hybrid plug-in L8

Lepas debutta al Salone Auto Torino 2025

torino 2025 lepas l8Lepas L8, il suv del brand del gruppo Chery in mostra a Torino - prosegue la sua strategia internazionale con una première europea in occasione del Salone dell'Auto di Torino. Come scrive ansa.it

torino 2025 lepas l8Lepas debutta al Salone Auto Torino 2025 - Si chiama Lepas, ed è il brand lifestyle ad alte prestazioni del Gruppo Chery, primo costruttore cinese per es ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torino 2025 Lepas L8