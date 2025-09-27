Torino 2025 | Lepas L8 il SUV ibrido che punta all’Europa
All’interno dell’elegante cornice torinese, Lepas ha scelto di presentarsi al pubblico europeo con un esordio carico di aspettative: l’arrivo del SUV plug-in Lepas L8, manifesto di stile, efficienza e tecnologia che ambisce a ridefinire i canoni dell’automotive premium contemporaneo. Il debutto torinese che accende i riflettori La passerella del Salone Auto Torino 2025 rappresenta, da . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: torino - lepas
A Torino debutto europeo per Lepas, lancia la Super Hybrid plug-in L8
Lepas debutta al Salone Auto Torino 2025
Lepas L8 debutta a Torino: SUV premium ibrido firmato Gruppo Chery - facebook.com Vai su Facebook
Lepas L8 debutta a Torino: SUV premium ibrido firmato Gruppo Chery https://ift.tt/cKNkGI1 - X Vai su X
Lepas L8, il suv del brand del gruppo Chery in mostra a Torino - prosegue la sua strategia internazionale con una première europea in occasione del Salone dell'Auto di Torino. Come scrive ansa.it
Lepas debutta al Salone Auto Torino 2025 - Si chiama Lepas, ed è il brand lifestyle ad alte prestazioni del Gruppo Chery, primo costruttore cinese per es ... Riporta msn.com