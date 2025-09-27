Torgiano registrato un caso di Dengue | scattano subito le misure di prevenzione

La Usl Umbria 1 ha segnalato un nuovo caso di Dengue nel comune di Torgiano. Si tratta di una persona rientrata da un viaggio in una zona endemica, risultata positiva agli anticorpi del virus. È il terzo episodio di Dengue, tutti di importazione, rilevato quest’anno nel territorio di competenza dell’azienda sanitaria. La Dengue è una malattia virale trasmessa dalle zanzare del genere Aedes (zanzara tigre) che, a differenza del West Nile, può diffondersi dall’uomo infetto alla zanzara e successivamente ad altre persone. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) si è subito attivato secondo il “Piano regionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-2025”, avviando l’indagine epidemiologica e predisponendo un sopralluogo nell’area interessata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

