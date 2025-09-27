Topi e blatte nei magazzini e tra le scorte di generi alimentari i Nas chiudono un noto supermarket

Terricciola (Pisa), 27 settembre 2025 – Gravi carenze igienico sanitarie, topi e blatte all'interno dei magazzini e tutta una serie di altre irregolarità sono costate la chiusura di un noto supermercato di Terricciola. L'intervento è stato portato a termine dai carabinieri del Nas di Livorno nell'ambito di intensificati servizi di controllo volti a garantire la sicurezza alimentare. Lo scorso 20 settembre, durante un controllo presso la Grande Distribuzione Organizzata, è stato quindi segnalato il legale rappresentante della società che gestisce il supermercato della zona, già noto per reati contro la salute pubblica nel settore alimentare.

