Tony Effe e Giulia De Lellis pochi giorni prima del parto | arriva una particolare richiesta
Tony Effe e Giulia De Lellis: conto alla rovescia per l’arrivo della piccola Priscilla. Arriva una particolare richiesta. L’attesa è quasi finita: tra pochi giorni Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno genitori per la prima volta. La coppia, tra le più chiacchierate e seguite degli ultimi mesi, è pronta ad accogliere la loro bambina, che hanno già deciso di chiamare Priscilla. Un nome dolce e ricercato, che racconta la voglia di dare alla loro storia un tocco unico, lontano dalle mode. Leggi anche “Tale e Quale Show”: la classifica della prima puntata, come é andata Fin dall’annuncio, la gravidanza di Giulia è stata seguita con grande affetto dal pubblico e dai fan. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: tony - effe
Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché
Tony Effe, relax in piscina alla vigilia del concerto al Circo Massimo
È Tony Effe il protagonista della nuova campagna di Guess Jeans
Milano Moda Donna, il ritorno di Bianca Balti. Gregoraci da Elisabetta Franchi e Tony Effe da "The Attico" - X Vai su X
Carlo Conti: «Tony Effe-Fedez scelti per Sanremo prima del dissing. Mio figlio non verrà all'Ariston, mi ha detto non mi presentare nessuno» - facebook.com Vai su Facebook
Giulia De Lellis pronta al parto, la richiesta di Tony Effe (e il particolare che spiazza tutti) - Gravidanza agli sgoccioli per la influencer e in casa fervono i preparativi per il parto, in prima linea anche il prossimo papà: cosa ha fatto ... Segnala libero.it
Giulia De Lellis parto, Tony Effe chiama in ospedale per una richiesta particolare - Manca poco all'arrivo della piccola Priscilla, la prima figlia dell'influencer e del cantante, insieme da circa un anno ... Secondo corrieredellosport.it