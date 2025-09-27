Tony Effe e Giulia De Lellis: conto alla rovescia per l’arrivo della piccola Priscilla. Arriva una particolare richiesta. L’attesa è quasi finita: tra pochi giorni Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno genitori per la prima volta. La coppia, tra le più chiacchierate e seguite degli ultimi mesi, è pronta ad accogliere la loro bambina, che hanno già deciso di chiamare Priscilla. Un nome dolce e ricercato, che racconta la voglia di dare alla loro storia un tocco unico, lontano dalle mode. Leggi anche “Tale e Quale Show”: la classifica della prima puntata, come é andata Fin dall’annuncio, la gravidanza di Giulia è stata seguita con grande affetto dal pubblico e dai fan. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Tony Effe e Giulia De Lellis, pochi giorni prima del parto: arriva una particolare richiesta