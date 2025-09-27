Tod’s presenta la collezione P E 2026 Leave your mark | una celebrazione della tradizione artigianale italiana e dell’eleganza senza tempo che contraddistinguono il marchio

Amica.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tod’s presenta la collezione PE 2026, Leave your mark: una celebrazione della tradizione artigianale italiana e delleleganza senza tempo che contraddistinguono il marchio. Il fil rouge dell’intera proposta è il Gommino, reinterpretato come elemento distintivo e riconoscibile in ogni capo e accessorio. Il suo segno iconico si traduce in dettagli metallici su borse e calzature, oltre che in trafori decorativi su abbigliamento e pelletteria. Raffinate tecniche artigianali come trafori, intarsi e cuciture manuali definiscono l’approccio di Tod’s alla pelle, materia iconica del marchio. Ogni lavorazione sottolinea l’eleganza del materiale, contribuendo a un’estetica di sobria ricchezza. 🔗 Leggi su Amica.it

tod8217s presenta la collezione p e 2026 leave your mark una celebrazione della tradizione artigianale italiana e dell8217eleganza senza tempo che contraddistinguono il marchio

© Amica.it - Tod’s presenta la collezione P/E 2026, "Leave your mark": una celebrazione della tradizione artigianale italiana e dell’eleganza senza tempo che contraddistinguono il marchio.

In questa notizia si parla di: presenta - collezione

The art of stillness, Mantero presenta la collezione FW 26/27

Ambasciatore Fertitta presenta collezione d’arte Usa a Villa Taverna

Demna svela a sorpresa la prima collezione Gucci e presenta La Famiglia di stereotipi italiani

Cerca Video su questo argomento: Tod8217s Presenta Collezione P