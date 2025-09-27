TNA | Rivelato lo status contrattuale di Cedric Alexander

Zonawrestling.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cedric Alexander ha finalmente un contratto ufficiale con la TNA. Dopo mesi di apparizioni negli show della compagnia, è arrivata la conferma definitiva sul suo status contrattuale. Secondo quanto riportato da Fightful Select, Alexander è ora ufficialmente sotto contratto con la TNA. I dettagli specifici dell’accordo, inclusa la durata del contratto, non sono stati resi pubblici, ma questo chiarisce definitivamente le speculazioni su un possibile accordo informale o apparizioni sporadiche. Le voci su AEW e l’Hurt Syndicate smentite. Nonostante le speculazioni online che collegavano Cedric Alexander alla AEW, il wrestler non si trasferirà nella compagnia di Tony Khan, almeno per il momento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

tna rivelato lo status contrattuale di cedric alexander

© Zonawrestling.net - TNA: Rivelato lo status contrattuale di Cedric Alexander

In questa notizia si parla di: rivelato - status

WWE: Rivelato lo status di Brock Lesnar dopo Wrestlepalooza

tna rivelato status contrattualeTNA: Matt Cardona invade NXT ma rimane senza contratto - Matt Cardona si è schierato dalla parte del team TNA durante l'ultima puntata di NXT ma c'è ancora un problema interno ... Secondo spaziowrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Tna Rivelato Status Contrattuale