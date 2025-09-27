TNA | Frankie Kazarian conquista il TNA International Championship a Victory Road
TNA Wrestling ha un nuovo campione internazionale. Victory Road 2025 è stato un evento molto importante per la compagnia, che ha visto anche l’incoronazione di una nuova campionessa Knockouts. Kelani Jordan è riuscita a conquistare il titolo Knockouts, ma non è stato l’unico cambio di titolo della serata. Nel penultimo match, infatti, c’è stato un altro colpo di scena. Steve Maclin ha difeso il TNA International Championship contro Frankie Kazarian e, dopo un incontro dall’atmosfera intensa e ricco di momenti emozionanti e schienamenti sfiorati, Kazarian è riuscito a staccare la cintura e a vincere l’incontro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Nell'ultima puntata di NXT si sono fatti vedere diversi wrestler della TNA, compresi alcuni volti noti ai fan WWE come i vari Matt Cardona, Eric Young, Zachary Wentz, Frankie Kazarian, Moose e Mike Santana, con quest'ultimo che ha dato il proverbiale via alle
