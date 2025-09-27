TNA | Ash by Elegance Dana Brooke si ritira e rende vacante il titolo lo vince una wrestler di NXT
La wrestler di NXT Kelani Jordan è la nuova campionessa Knockouts della TNA dopo aver vinto il titolo vacante a Victory Road, evento che ha visto anche l’addio al ring di Ash by Elegance. L’annuncio del ritiro di Ash by Elegance. Durante l’evento Victory Road trasmesso su TNA+ venerdì sera, Ash by Elegance ha fatto il suo ingresso sul ring per un annuncio che ha sorpreso i fan. Con evidente emozione, la wrestler ha dichiarato di non poter più competere e di dover lasciare il wrestling attivo, rendendo vacante il titolo TNA Knockouts che deteneva. Dopo aver consegnato la cintura al presidente della TNA Carlos Silva, Ash by Elegance lo ha abbracciato insieme a Santino Marella prima di lasciare il ring visibilmente commossa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
