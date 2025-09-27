TNA | Ash by Elegance Dana Brooke si ritira e rende vacante il titolo lo vince una wrestler di NXT

Zonawrestling.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La wrestler di NXT Kelani Jordan è la nuova campionessa Knockouts della TNA dopo aver vinto il titolo vacante a Victory Road, evento che ha visto anche l’addio al ring di Ash by Elegance. L’annuncio del ritiro di Ash by Elegance. Durante l’evento Victory Road trasmesso su TNA+ venerdì sera, Ash by Elegance ha fatto il suo ingresso sul ring per un annuncio che ha sorpreso i fan. Con evidente emozione, la wrestler ha dichiarato di non poter più competere e di dover lasciare il wrestling attivo, rendendo vacante il titolo TNA Knockouts che deteneva. Dopo aver consegnato la cintura al presidente della TNA Carlos Silva, Ash by Elegance lo ha abbracciato insieme a Santino Marella prima di lasciare il ring visibilmente commossa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

tna ash by elegance dana brooke si ritira e rende vacante il titolo lo vince una wrestler di nxt

© Zonawrestling.net - TNA: Ash by Elegance (Dana Brooke) si ritira e rende vacante il titolo, lo vince una wrestler di NXT

In questa notizia si parla di: elegance - dana

Ash by Elegance/Dana Brooke celebra il titolo TNA: “Questo è per chi ha pensato di mollare”

tna ash by eleganceAsh By Elegance Stepping Away From In-Ring Competition, Relinquishes TNA Knockouts World Title At Victory Road - The TNA Knockouts World Champion, Ash by Elegance, announced that she is stepping away from in- Si legge su fightful.com

Ash By Elegance Forfeits TNA Knockouts World Championship, New Champion Crowned At TNA Victory Road 2025 - Ash By Elegance Forfeits TNA Knockouts World Championship, New Champion Crowned At TNA Victory Road 2025 Wrestling News and Rumors ... Lo riporta ewrestlingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Tna Ash By Elegance