Tir e container Segrate sugli scudi | Non ci interessa | abbiamo già dato

"No ai Tir e ai container del decreto Genova": dopo Pioltello, anche Segrate si prepara a votare l’uscita dalla " Zona logistica semplificata ". Con la Zls ministeriale, i territori di Pioltello, Segrate, Melzo e Vignate sono stati inclusi nell’area retroportuale di Genova, con possibilità di snellire le procedure e attrarre investimenti per la creazione di nuovi hub dei trasporti e dello stoccaggio merci. Una prospettiva che, se da un lato potrebbe rappresentare un’opportunità, dall’altro lascia perplessi per le eventuali ricadute in termini di traffico e contraccolpi ambientali. E così, lunedì alle 21, il consiglio comunale discuterà e metterà ai voti la richiesta di escludere Segrate dalla Zls. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

