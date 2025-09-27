Tilly Norwood cercata da agenzie di talento grazie all’AI

l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel mondo dello spettacolo. Il settore dell’intrattenimento sta vivendo una fase di grande trasformazione grazie all’adozione crescente delle tecnologie di intelligenza artificiale. Tra le novità più discusse si segnala la possibile firma di un contratto tra agenzie di talenti hollywoodiane e un’attrice generata tramite intelligenza artificiale, nota come Tilly Norwood. Questa innovazione rappresenta un passo significativo verso una nuova dimensione della produzione cinematografica e televisiva, suscitando al contempo reazioni contrastanti. la potenziale firma con un’attrice virtuale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

