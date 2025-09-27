Ti sgozzo e ti sciolgo nell' acido | 25enne ai domiciliari minaccia una passante e viene portato in carcere

JESI – I carabinieri della Stazione di Jesi, su ordinanza del Gip di Ancona hanno arrestato e condotto nel carcere di Montacuto un 25enne dell’est Europa, residente a Jesi. La misura costituisce un aggravamento degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a cui il giovane era già. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: sgozzo - sciolgo

